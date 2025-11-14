Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Rentables Diageo-Investment?
|
14.11.2025 10:03:43
FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Diageo-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Diageo-Papier bei 18,49 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 54,098 Diageo-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2025 983,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,18 GBP belief. Mit einer Performance von -1,65 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Diageo betrug jüngst 41,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
