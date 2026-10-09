Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Diageo-Performance
|
09.10.2026 10:04:05
FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Diageo-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 35,44 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 282,207 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 4 577,40 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 16,22 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 54,23 Prozent.
Diageo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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