FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Diploma-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Diploma-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54,45 GBP. Bei einem Diploma-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,365 Diploma-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Diploma-Papiers auf 74,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 362,72 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,27 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Diploma einen Börsenwert von 10,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at