Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Profitable Diploma-Anlage?
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06.08.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Diploma-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Diploma-Aktie bei 8,31 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Diploma-Aktie investierten, hätten nun 12,034 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 923,59 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 76,75 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 823,59 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Diploma einen Börsenwert von 10,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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