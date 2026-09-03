Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Frühe Anlage
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03.09.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Diploma-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,97 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 111,545 Diploma-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Diploma-Papiers auf 71,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 958,73 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 695,87 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Diploma belief sich jüngst auf 9,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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