FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Diploma-Aktie Anlegern gebracht.

Am 20.08.2023 wurden Diploma-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31,26 GBP. Bei einem Diploma-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 319,898 Diploma-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Diploma-Papiere wären am 19.08.2026 22 728,73 GBP wert, da der Schlussstand 71,05 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 127,29 Prozent vermehrt.

Alle Diploma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at