Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Diploma-Anlage
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12.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 3 Jahren eingefahren
Diploma-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 29,86 GBP. Bei einem Diploma-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 334,896 Diploma-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Diploma-Anteile wären am 11.11.2026 24 581,38 GBP wert, da der Schlussstand 73,40 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 145,81 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Diploma bezifferte sich zuletzt auf 9,66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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