Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Diploma-Investition im Blick
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05.11.2026 10:03:20
FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Diploma-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Diploma-Papiers betrug an diesem Tag 55,60 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,986 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 267,09 GBP, da sich der Wert einer Diploma-Aktie am 04.11.2026 auf 70,45 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +26,71 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Diploma eine Börsenbewertung in Höhe von 9,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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