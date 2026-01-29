Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Frühe Anlage
|
29.01.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor einem Jahr eingebracht
Am 29.01.2025 wurde die Diploma-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 44,40 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Diploma-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,252 Diploma-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 121,73 GBP, da sich der Wert einer Diploma-Aktie am 28.01.2026 auf 54,05 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,73 Prozent erhöht.
Diploma wurde am Markt mit 7,37 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
