Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Langfristige Anlage
|
18.06.2026 10:04:37
FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Diploma-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Diploma-Papier bei 48,04 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Diploma-Papier investiert hätte, hätte er nun 208,160 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Diploma-Papiers auf 70,40 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 654,45 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,54 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Diploma bezifferte sich zuletzt auf 9,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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