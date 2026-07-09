FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Diploma-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Diploma-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Diploma-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,27 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 209,190 Diploma-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 66,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80 834,34 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 708,34 Prozent.

Der Marktwert von Diploma betrug jüngst 9,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at