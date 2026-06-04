Diploma Aktie

Diploma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634

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Rentabler Diploma-Einstieg? 04.06.2026 10:04:00

FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Diploma-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Diploma-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Diploma-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Diploma-Aktie bei 28,96 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,453 Diploma-Aktien im Depot. Die gehaltenen Diploma-Anteile wären am 03.06.2026 243,44 GBP wert, da der Schlussstand 70,50 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 143,44 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Diploma betrug jüngst 9,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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