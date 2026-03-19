FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Diploma-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Diploma-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 7,60 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Diploma-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 131,666 Diploma-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.03.2026 auf 59,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 801,18 GBP wert. Mit einer Performance von +680,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Diploma war somit zuletzt am Markt 7,95 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at