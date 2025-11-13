FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Diploma eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Diploma-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Diploma-Anteile bei 27,84 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 359,195 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 19 612,07 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 54,60 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 96,12 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Diploma zuletzt 7,30 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at