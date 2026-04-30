FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Diploma-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Diploma-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Diploma-Anteile letztlich bei 26,86 GBP. Bei einem Diploma-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,230 Diploma-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Diploma-Aktie auf 68,50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 550,26 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +155,03 Prozent.

Der Diploma-Wert an der Börse wurde auf 9,31 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at