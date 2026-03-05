FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Diploma-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Diploma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28,46 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 351,370 Diploma-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53,90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 938,86 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +89,39 Prozent.

Der Börsenwert von Diploma belief sich jüngst auf 7,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at