Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Rentable Diploma-Investition?
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17.09.2026 10:03:26
FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Diploma-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Diploma-Aktie letztlich bei 31,26 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,199 Diploma-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Diploma-Papiere wären am 16.09.2026 229,37 GBP wert, da der Schlussstand 71,70 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 129,37 Prozent.
Der Marktwert von Diploma betrug jüngst 9,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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