12.02.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diploma von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Diploma-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,34 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Diploma-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 394,633 Diploma-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 55,25 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 21 803,47 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 118,03 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Diploma zuletzt 7,40 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
