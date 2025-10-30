FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diploma-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diploma Aktie
Heute vor 10 Jahren wurde die Diploma-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,42 GBP wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Diploma-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,588 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2025 gerechnet (56,00 GBP), wäre die Investition nun 872,95 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 772,95 Prozent.
Jüngst verzeichnete Diploma eine Marktkapitalisierung von 7,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
