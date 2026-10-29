Diploma Aktie

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WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634

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Diploma-Investition 29.10.2026 10:03:33

FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Diploma eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Diploma-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 9,28 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Diploma-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,776 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 785,02 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Papiers am 28.10.2026 auf 72,85 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 685,02 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Diploma belief sich zuletzt auf 9,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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