Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Rentable Diploma-Anlage?
|
05.02.2026 10:03:18
FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 3 Jahren verdient
Die Diploma-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Diploma-Aktie 29,70 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Diploma-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,670 Diploma-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Diploma-Papiers auf 53,70 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 808,08 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 808,08 GBP, was einer positiven Performance von 80,81 Prozent entspricht.
Diploma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,15 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Diploma PLC
Aktien in diesem Artikel
|Diploma PLC
|62,00
|0,00%
