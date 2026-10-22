Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Lukrative Diploma-Anlage?
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22.10.2026 10:03:22
FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Diploma-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,55 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Diploma-Aktie investierten, hätten nun 338,416 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 398,09 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Anteils am 21.10.2026 auf 75,05 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 153,98 Prozent.
Der Marktwert von Diploma betrug jüngst 10,03 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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