Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Auszahlung
|
15.01.2026 14:03:18
FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: Über diese Dividende können sich Diploma-Anleger freuen
Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Diploma am 14.01.2026 eine Dividende in Höhe von 0,62 GBP beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 5,08 Prozent angehoben. Somit schüttet Diploma insgesamt 80,70 Mio. GBP an Aktionäre aus. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 5,08 Prozent zugenommen.
Entwicklung der Diploma-Dividendenrendite
Die Diploma-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 55,55 GBP in den Feierabend. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Diploma-Wertpapier. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Diploma-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Diploma-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Die Diploma-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,17 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 1,34 Prozent.
Vergleich von tatsächlicher Rendite und Diploma-Aktienkurs
Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Diploma-Aktienkurs via London 29,25 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 31,97 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Diploma
Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,65 GBP aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 1,18 Prozent bedeuten.
Kerndaten von Dividenden-Titel Diploma
Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Diploma beträgt aktuell 7,522 Mrd. GBP. Diploma weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,47 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Diploma auf 1,525 Mrd.GBP, das EPS machte 1,38 GBP aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diploma PLC
|
15.01.26
|FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
14.01.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
14.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
13.01.26
|Optimismus in London: FTSE 100 klettert am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Diploma PLC
Aktien in diesem Artikel
|Diploma PLC
|65,50
|0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen um Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.