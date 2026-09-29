easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|easyJet-Anlage
|
29.09.2026 10:03:33
FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 29.09.2025 wurde die easyJet-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die easyJet-Anteile bei 4,61 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die easyJet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 217,108 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 6,74 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 463,31 GBP wert. Mit einer Performance von +46,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war easyJet jüngst 5,06 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu easyJet plc
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10:03
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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25.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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24.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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24.09.26
|easyJet-Aktie kaum bewegt: Neue Verbindung im Flugplan (dpa-AFX)
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24.09.26
|Easyjet weitet im Sommer Flugangebot am BER aus (dpa-AFX)
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23.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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22.09.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
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|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|7,86
|0,43%