easyJet Aktie

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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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easyJet-Anlage 29.09.2026 10:03:33

FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in easyJet eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.09.2025 wurde die easyJet-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die easyJet-Anteile bei 4,61 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die easyJet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 217,108 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 6,74 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 463,31 GBP wert. Mit einer Performance von +46,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war easyJet jüngst 5,06 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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21.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
27.07.26 easyJet Neutral UBS AG
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easyJet plc 7,86 0,43% easyJet plc

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