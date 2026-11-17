Heute vor 10 Jahren wurden Trades easyJet-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,11 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die easyJet-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 097,755 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 563,53 GBP, da sich der Wert einer easyJet-Aktie am 16.11.2026 auf 6,89 GBP belief. Mit einer Performance von -24,36 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 5,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at