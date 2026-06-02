easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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Lohnende easyJet-Anlage? 02.06.2026 10:04:20

FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in easyJet-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit easyJet-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,75 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 784,525 easyJet-Aktien. Die gehaltenen easyJet-Anteile wären am 01.06.2026 3 435,44 GBP wert, da der Schlussstand 4,38 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 65,65 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von easyJet belief sich zuletzt auf 2,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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