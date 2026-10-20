FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die easyJet-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden easyJet-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die easyJet-Anteile bei 7,87 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 127,102 easyJet-Papiere. Die gehaltenen easyJet-Anteile wären am 19.10.2026 868,87 GBP wert, da der Schlussstand 6,84 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,11 Prozent.

Der easyJet-Wert an der Börse wurde auf 5,13 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at