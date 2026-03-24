easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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Lukrative easyJet-Anlage? 24.03.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in easyJet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der easyJet-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das easyJet-Papier bei 4,67 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die easyJet-Aktie investiert hat, hat nun 213,995 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.03.2026 auf 3,62 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 775,09 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 22,49 Prozent.

Insgesamt war easyJet zuletzt 2,72 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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