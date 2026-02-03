easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Investmentbeispiel
|
03.02.2026 10:04:03
FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit easyJet-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,66 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 15,015 easyJet-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73,73 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Papiers am 02.02.2026 auf 4,91 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 26,27 Prozent gleich.
Der Börsenwert von easyJet belief sich jüngst auf 3,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu easyJet plc
|
03.02.26
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.01.26
|easyJet bestätigt Prognose und steigert Passagierzahlen - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
29.01.26
|EasyJet chief blasts EU’s ‘lunatic’ cabin bag proposals (Financial Times)
|
27.01.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in easyJet von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
23.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Freitagmittag fester (finanzen.at)