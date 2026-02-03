easyJet Aktie

Investmentbeispiel 03.02.2026 10:04:03

FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in easyJet eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit easyJet-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,66 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 15,015 easyJet-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73,73 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Papiers am 02.02.2026 auf 4,91 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 26,27 Prozent gleich.

Der Börsenwert von easyJet belief sich jüngst auf 3,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

