easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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Frühe Anlage 17.03.2026 10:03:59

FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in easyJet-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 17.03.2025 wurde das easyJet-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,89 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das easyJet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,450 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.03.2026 auf 3,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,19 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 25,81 Prozent vermindert.

easyJet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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