Endeavour Mining Aktie
WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42
|Endeavour Mining-Anlage im Blick
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15.09.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endeavour Mining-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Endeavour Mining-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Endeavour Mining-Anteile an diesem Tag 16,58 GBP wert. Bei einem Endeavour Mining-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 603,136 Endeavour Mining-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 27 092,88 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 44,92 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 170,93 Prozent gesteigert.
Endeavour Mining wurde am Markt mit 10,94 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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