FTSE 100-Titel Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Endeavour Mining-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Endeavour Mining-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Endeavour Mining-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,62 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 537,057 Endeavour Mining-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Endeavour Mining-Anteile wären am 20.11.2023 16 015,04 CAD wert, da der Schlussstand 29,82 CAD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,15 Prozent erhöht.

Endeavour Mining markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,58 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at