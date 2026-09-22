Endeavour Mining Aktie
WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42
|Frühes Investment
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22.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Endeavour Mining-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Endeavour Mining-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,10 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Endeavour Mining-Aktie investierten, hätten nun 5,848 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 272,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 46,62 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 172,63 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Endeavour Mining eine Marktkapitalisierung von 11,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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