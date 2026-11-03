FTSE 100-Titel Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Endeavour Mining von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endeavour Mining-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Endeavour Mining-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,40 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,289 Endeavour Mining-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,83 GBP, da sich der Wert eines Endeavour Mining-Papiers am 02.11.2026 auf 37,34 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,83 Prozent angewachsen.

Endeavour Mining markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at