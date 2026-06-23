Endeavour Mining Aktie

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WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42

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Profitable Endeavour Mining-Investition? 23.06.2026 10:04:02

FTSE 100-Titel Endeavour Mining-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endeavour Mining von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endeavour Mining-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Endeavour Mining-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,86 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Endeavour Mining-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 530,223 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 389,18 GBP, da sich der Wert einer Endeavour Mining-Aktie am 22.06.2026 auf 40,34 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 113,89 Prozent.

Zuletzt verbuchte Endeavour Mining einen Börsenwert von 9,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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