Endeavour Mining Aktie

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WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42

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Endeavour Mining-Performance im Blick 08.09.2026 10:03:40

FTSE 100-Titel Endeavour Mining-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endeavour Mining von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Endeavour Mining-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Endeavour Mining-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Endeavour Mining-Anteile bei 27,74 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Endeavour Mining-Aktie investierten, hätten nun 36,049 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Endeavour Mining-Papiers auf 46,91 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 691,06 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,11 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Endeavour Mining betrug jüngst 11,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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