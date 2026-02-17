Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Performance im Blick
|
17.02.2026 10:11:40
FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Entain-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Entain-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Entain-Aktie an diesem Tag 4,54 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Entain-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,051 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.02.2026 auf 5,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,10 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,10 Prozent vermehrt.
Entain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Entain PLC Registered Shs
|
12:27
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Entain-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Börse London: FTSE 100 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
10.02.26
|FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Entain von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)