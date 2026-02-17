Entain Aktie

WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

Performance im Blick 17.02.2026 10:11:40

FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Entain-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Entain-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Entain-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Entain-Aktie an diesem Tag 4,54 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Entain-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,051 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.02.2026 auf 5,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,10 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,10 Prozent vermehrt.

Entain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

