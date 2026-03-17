FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Entain-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Entain-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Entain-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Entain-Aktie bei 4,92 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 203,355 Entain-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (5,33 GBP), wäre das Investment nun 1 084,29 GBP wert. Damit wäre die Investition 8,43 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Entain belief sich zuletzt auf 3,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at