FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Entain von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Entain-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 10.02.2021 wurde die Entain-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Entain-Anteile an diesem Tag bei 13,17 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Entain-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 759,301 Entain-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 686,41 GBP, da sich der Wert eines Entain-Papiers am 09.02.2026 auf 6,17 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 53,14 Prozent.

Zuletzt verbuchte Entain einen Börsenwert von 3,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at