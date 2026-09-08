FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Entain von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in Entain-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Entain-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,76 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 141,292 Entain-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Entain-Aktie auf 5,12 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 843,41 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 5 843,41 GBP entspricht einer negativen Performance von 41,57 Prozent.

Am Markt war Entain jüngst 3,38 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at