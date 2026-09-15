Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Profitabler Entain-Einstieg?
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15.09.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entain-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Entain-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,54 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Entain-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,669 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.09.2026 43,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,02 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,50 Prozent verringert.
Entain wurde am Markt mit 3,21 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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