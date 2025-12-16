FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entain-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Entain eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Entain-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,97 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Entain-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 91,175 Entain-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 7,39 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 673,97 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,60 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Entain zuletzt 4,71 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at