Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Frühes Investment
|
16.12.2025 10:03:58
FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entain-Investment von vor 5 Jahren verloren
Entain-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,97 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Entain-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 91,175 Entain-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 7,39 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 673,97 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,60 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Entain zuletzt 4,71 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Entain PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entain-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
11.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
09.12.25