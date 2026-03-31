Entain Aktie

Entain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

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Performance unter der Lupe 31.03.2026 10:03:49

FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entain von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Entain-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 31.03.2023 wurde das Entain-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Entain-Papier an diesem Tag bei 12,57 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,959 Entain-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 43,76 GBP, da sich der Wert einer Entain-Aktie am 30.03.2026 auf 5,50 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 43,76 GBP, was einer negativen Performance von 56,24 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Entain belief sich jüngst auf 3,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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