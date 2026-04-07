Entain Aktie

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WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

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Entain-Anlage im Blick 07.04.2026 10:03:42

FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entain von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Entain-Aktie Investoren gebracht.

Entain-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Entain-Anteile bei 15,79 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Entain-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 63,335 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,77 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 365,19 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 63,48 Prozent.

Insgesamt war Entain zuletzt 3,69 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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