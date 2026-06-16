Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Profitables Entain-Investment?
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16.06.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entain von vor einem Jahr verloren
Am 16.06.2025 wurden Entain-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,66 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Entain-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 154,734 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 5,89 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 796,77 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,03 Prozent abgenommen.
Der Entain-Wert an der Börse wurde auf 3,84 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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