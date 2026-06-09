Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Lohnende Entain-Anlage?
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09.06.2026 10:04:08
FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Entain-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Entain-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,00 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 166,667 Entain-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 949,67 GBP, da sich der Wert eines Entain-Papiers am 08.06.2026 auf 5,70 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 5,03 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Entain belief sich zuletzt auf 3,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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