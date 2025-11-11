Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Langfristige Investition
|
11.11.2025 10:03:38
FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Entain von vor 3 Jahren eingebracht
Am 11.11.2022 wurden Entain-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,61 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Entain-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 734,754 Entain-Aktien. Die gehaltenen Entain-Papiere wären am 10.11.2025 5 532,70 GBP wert, da der Schlussstand 7,53 GBP betrug. Damit wäre die Investition 44,67 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Entain belief sich jüngst auf 4,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
