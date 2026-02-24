Entain Aktie

WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

Entain-Anlage unter der Lupe 24.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Entain von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Entain-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Entain-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,07 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Entain-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 141,443 Entain-Aktien. Die gehaltenen Entain-Papiere wären am 23.02.2026 796,61 GBP wert, da der Schlussstand 5,63 GBP betrug. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 796,61 GBP entspricht einer negativen Performance von 20,34 Prozent.

Jüngst verzeichnete Entain eine Marktkapitalisierung von 3,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

