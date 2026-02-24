Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Entain-Anlage unter der Lupe
|
24.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Entain von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Entain-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,07 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Entain-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 141,443 Entain-Aktien. Die gehaltenen Entain-Papiere wären am 23.02.2026 796,61 GBP wert, da der Schlussstand 5,63 GBP betrug. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 796,61 GBP entspricht einer negativen Performance von 20,34 Prozent.
Jüngst verzeichnete Entain eine Marktkapitalisierung von 3,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Entain PLC Registered Shs
|
10:04
|FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Entain von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Entain-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
13.02.26