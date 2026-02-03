Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Profitables Entain-Investment?
|
03.02.2026 10:04:03
FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Entain-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Entain-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,88 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Entain-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 62,992 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,01 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 378,71 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 62,13 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Entain zuletzt 3,87 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Entain PLC Registered Shs
|
03.02.26
|FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Entain-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse London: So performt der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt sich am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26
|FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entain-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)