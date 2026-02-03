Entain Aktie

Entain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Entain-Investment? 03.02.2026 10:04:03

FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Entain-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Entain-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Entain-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,88 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Entain-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 62,992 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,01 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 378,71 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 62,13 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Entain zuletzt 3,87 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Entain PLC Registered Shs

mehr Nachrichten