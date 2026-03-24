Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Langfristige Investition
|
24.03.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Entain-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Entain-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Entain-Anteile an diesem Tag bei 6,59 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Entain-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 516,990 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 932,04 GBP, da sich der Wert eines Entain-Anteils am 23.03.2026 auf 5,89 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 10,68 Prozent.
Der Börsenwert von Entain belief sich jüngst auf 3,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Entain PLC Registered Shs
|
24.03.26
|FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Entain-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.03.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
23.03.26
|Optimismus in London: FTSE 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse London: FTSE 100 schwächelt (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse London: FTSE 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
20.03.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
20.03.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
17.03.26
|FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Entain-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)