Entain Aktie

Entain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

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Langfristige Investition 24.03.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Entain-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Entain-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Entain-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Entain-Anteile an diesem Tag bei 6,59 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Entain-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 516,990 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 932,04 GBP, da sich der Wert eines Entain-Anteils am 23.03.2026 auf 5,89 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 10,68 Prozent.

Der Börsenwert von Entain belief sich jüngst auf 3,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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